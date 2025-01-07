«Боруссия» рассматривает аренду Рэшфорда до конца сезона. «Милан», «Ювентус» и клубы АПЛ также заинтересованы в вингере «МЮ»

«Боруссия» Дортмунд заинтересована в Маркусе Рэшфорде.

Немецкий клуб рассматривает возможность аренды англичанина из «Манчестер Юнайтед » в этом месяце, сообщает The Athletic.

Клуб Бундеслиги присоединился к числу претендентов на вингера, среди которых «Милан », «Ювентус » и команды из АПЛ, которые также оценивают вариант подписания 27-летнего Рэшфорда до лета.

Пока ни одной из сторон не принято окончательного решения, и вполне возможно, что Рэшфорд останется в «Юнайтед», несмотря на готовность клуба расстаться с ним и желание самого игрока принять новый вызов.

Тем не менее, интерес к игроку растет, препятствием может стать зарплата Маркуса : более 325 тысяч фунтов в неделю по контракту, который действует до 2028 года.

В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.