«Боруссия» рассматривает аренду Рэшфорда до конца сезона. «Милан», «Ювентус» и клубы АПЛ также заинтересованы в вингере «МЮ»
Немецкий клуб рассматривает возможность аренды англичанина из «Манчестер Юнайтед» в этом месяце, сообщает The Athletic.
Клуб Бундеслиги присоединился к числу претендентов на вингера, среди которых «Милан», «Ювентус» и команды из АПЛ, которые также оценивают вариант подписания 27-летнего Рэшфорда до лета.
Пока ни одной из сторон не принято окончательного решения, и вполне возможно, что Рэшфорд останется в «Юнайтед», несмотря на готовность клуба расстаться с ним и желание самого игрока принять новый вызов.
Тем не менее, интерес к игроку растет, препятствием может стать зарплата Маркуса: более 325 тысяч фунтов в неделю по контракту, который действует до 2028 года.
В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.
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