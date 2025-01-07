«Наполи» арендовал Скуффета у «Кальяри» и отдал красно-синим вратаря Каприле в аренду с правом выкупа
Симоне Скуффет стал игроком «Наполи».
Неаполитанский клуб объявил о подписании вратаря «Кальяри» на правах аренды до конца сезона.
В обратном направлении отправился голкипер Элиа Каприле. Красно-синие арендовали 23-летнего игрока с правом выкупа.
В текущем сезоне Серии А 28-летний Скуффет провел 13 матчей и пропустил 23 гола.
Изображение: https://x.com/en_sscnapoli
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Наполи»
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