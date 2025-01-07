Джоб Беллингем может перейти в «Кристал Пэлас» зимой. «Сандерленд» оценивает 19-летнего хавбека в 20 млн фунтов
«Кристал Пэлас» проявляет интерес к Джобу Беллингему.
Как сообщает talkSPORT, 19-летний полузащитник «Сандерленда» и младший брат хавбека «Реала» Джуда Беллингема уже давно является целью «Пэлас». Клуб Чемпионшипа оценивает игрока в 20 миллионов фунтов.
«Кристал Пэлас» намерен усилить свой состав в этом месяце и считает, что Джоб Беллингем полностью соответствует их требованиям.
В нынешнем сезоне Чемпионшипа он забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 22 встречах. На полузащитника также претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TalkSport
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