Джоб Беллингем может перейти в «Кристал Пэлас» зимой. «Сандерленд» оценивает 19-летнего хавбека в 20 млн фунтов

«Кристал Пэлас» проявляет интерес к Джобу Беллингему.

Как сообщает talkSPORT, 19-летний полузащитник «Сандерленда» и младший брат хавбека «Реала » Джуда Беллингема уже давно является целью «Пэлас». Клуб Чемпионшипа оценивает игрока в 20 миллионов фунтов.

«Кристал Пэлас » намерен усилить свой состав в этом месяце и считает, что Джоб Беллингем полностью соответствует их требованиям.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа он забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 22 встречах. На полузащитника также претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».