Дмитрий Черышев о 90-х: «Были страшные моменты, людей выбрасывали из машин – хорошо, что смогли выжить. Старались думать только о футболе»
Дмитрий Черышев рассказал о трудностях жизни в 90-е годы.
– Как чувствовали себя, если отбросить футбол?
– Мы занимались своим любимым делом. Конечно, каждый переживал о том, что будет завтра. Было всякое. Мы старались думать только о футболе.
Я вовремя попал в московское «Динамо». В 1993 году в стране была тяжелая ситуация, но великолепный президент клуба Николай Александрович Толстых оградил нас от всего происходящего. Мы думали о футболе, наслаждались своей игрой.
– Расскажете какие‑то истории из девяностых?
– Нет. Жизнь в девяностых лучше оставить там. Были страшные моменты, я хорошо помню, как людей выбрасывали из машин. Это было тяжелое время, но не надо ни о чем жалеть. Хорошо, что мы смогли остаться людьми и выжить в то время, – сказал Черышев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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