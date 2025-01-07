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Дмитрий Черышев о 90-х: «Были страшные моменты, людей выбрасывали из машин – хорошо, что смогли выжить. Старались думать только о футболе»

Дмитрий Черышев рассказал о трудностях жизни в 90-е годы.

– Как чувствовали себя, если отбросить футбол?

– Мы занимались своим любимым делом. Конечно, каждый переживал о том, что будет завтра. Было всякое. Мы старались думать только о футболе.

Я вовремя попал в московское «Динамо». В 1993 году в стране была тяжелая ситуация, но великолепный президент клуба Николай Александрович Толстых оградил нас от всего происходящего. Мы думали о футболе, наслаждались своей игрой.

– Расскажете какие‑то истории из девяностых?

– Нет. Жизнь в девяностых лучше оставить там. Были страшные моменты, я хорошо помню, как людей выбрасывали из машин. Это было тяжелое время, но не надо ни о чем жалеть. Хорошо, что мы смогли остаться людьми и выжить в то время, – сказал Черышев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Черышев
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
logoНиколай Толстых
logoпремьер-лига Россия
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