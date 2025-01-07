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Вилья о Мбаппе: «Непросто, когда от тебя требуют забивать по четыре гола за матч. Для «Реала» и Ла Лиги большая удача иметь такого игрока»

Давид Вилья высказался об адаптации Килиана Мбаппе в «Реале».

«Я думаю, что он все еще проходит тот необходимый процесс адаптации. Смена команды, лиги, страны – всего. Мбаппе, хотя он и играет на позиции нападающего, на мой взгляд, не является типичным нападающим, каким был я. У него есть много качеств, которые лучше, чем у меня, но, знаете, непросто, когда от тебя требуют забивать по четыре гола за матч.

Ошибается? Ну, а кто не ошибается? Но у него уже хорошая статистика голов. Я, может, не самый подходящий человек, чтобы говорить о «Реале» с большой любовью, но для «Мадрида» и Ла Лиги это большая удача – иметь такого игрока, как Мбаппе», – сказал бывший нападающий «Барселоны».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДавид Вилья
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