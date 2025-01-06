Килиан Мбаппе: «Реал» переживает хороший момент, мы начали год очень хорошо. Мы должны выигрывать все трофеи и будем бороться»
Килиан Мбаппе заявил, что «Реал» переживает хороший момент.
6 января мадридский клуб встретится с «Депортива Минера» в 1/16 финала Кубка Испании.
«Мы с командой переживаем хороший момент. Мы начали год очень хорошо, со сложного матча, который выиграли в концовке («Реал» обыграл «Валенсию» 2:1 – Спортс’’), и теперь мы примем участие в других соревнованиях.
Впереди много игр, но, как здесь говорят, мы должны выигрывать все трофеи, и мы будем бороться», – сказал нападающий «Реала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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