Килиан Мбаппе: «Реал» переживает хороший момент, мы начали год очень хорошо. Мы должны выигрывать все трофеи и будем бороться»

Килиан Мбаппе заявил, что «Реал» переживает хороший момент.

6 января мадридский клуб встретится с «Депортива Минера» в 1/16 финала Кубка Испании.

«Мы с командой переживаем хороший момент. Мы начали год очень хорошо, со сложного матча, который выиграли в концовке («Реал» обыграл «Валенсию» 2:1 – Спортс’’), и теперь мы примем участие в других соревнованиях.

Впереди много игр, но, как здесь говорят, мы должны выигрывать все трофеи, и мы будем бороться», – сказал нападающий «Реала ».