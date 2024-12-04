«Бешикташ» о Литвинове: «Не заинтересованы. Во время зимнего окна будем рассматривать нападающих, а не центральных полузащитников»

В «Бешикташе» опровергли интерес к Руслану Литвинову.

Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник «Спартака » может перейти в турецкий клуб.

«Думаю, мы в Руслане Литвинове не заинтересованы.

Могу сказать, что во время зимнего трансферного окна мы будем рассматривать потенциальных нападающих, а не центральных полузащитников», – сказал менеджер по цифровым коммуникациям «Бешикташа » Умур Аяз.