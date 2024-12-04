«Бешикташ» о Литвинове: «Не заинтересованы. Во время зимнего окна будем рассматривать нападающих, а не центральных полузащитников»
В «Бешикташе» опровергли интерес к Руслану Литвинову.
Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник «Спартака» может перейти в турецкий клуб.
«Думаю, мы в Руслане Литвинове не заинтересованы.
Могу сказать, что во время зимнего трансферного окна мы будем рассматривать потенциальных нападающих, а не центральных полузащитников», – сказал менеджер по цифровым коммуникациям «Бешикташа» Умур Аяз.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости