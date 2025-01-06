Кубок короля Саудовской Аравии. 1/4 финала. «Аль-Шабаб» примет «Аль-Фейху», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема во вторник
В Кубке короля Саудовской Аравии пройдут матчи 1/4 финала.
В понедельник «Аль-Шабаб» примет «Аль-Фейху».
Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома сыграет дома с «Аль-Иттихадом» Карима Бензема.
Кубок короля Саудовской Аравии
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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