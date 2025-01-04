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Пеп взял ответственность за результаты «Ман Сити»: «Виню себя. Не смог вытянуть игроков»

Пеп Гвардиола взял на себя ответственность за результаты «Манчестер Сити».

«Я невероятно честен с самим собой. Мы здесь из-за меня. Дело не в игроках. Они, естественно, немного сбавляют обороты, и это нормально. Так было и в прошлом сезоне.

Но с учетом результатов я должен был найти решение. В итоге мы оказались в таком положении. Виню себя. Я руководил игроками и не смог их поднять. Такова реальность. Почему в прошлом они шли за мной и добивались результатов? Мы были единственной непобедимой командой в Европе и лидировали в АПЛ. И тут же пошли на спад.

Что касается травм, мы много говорили об этом. Но даже в такой ситуации я должен был найти способ добиться лучших результатов. Надеюсь, мы сможем вернуться.

Есть что-то, чего мне не хватает. Что-то, что я делаю не очень хорошо. В конце концов, когда вы проигрываете много матчей, на тренере лежит невероятная ответственность. Нужно почувствовать то, что нужно команде для ее уверенности. А я не смог этого сделать.

Мы добились результата против «Лестера», но не более того. Послушайте, все мы знаем свой уровень. Как команда выглядит по сравнению с последними восемью годами? Мы далеки от этого. Я не отрицаю.

Один результат не изменит моего взгляда на то, как сейчас выглядит команда. Но, в то же время, надеюсь, что результаты помогут нам поверить в себя и успокоиться», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Худший первый круг Пепа в «Сити» – в цифрах. Так плохо никогда не было

Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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