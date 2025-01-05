Пиоли о «Милане»: «Остаюсь на связи. Предложения в Италии были, но это казалось неправильным. Златан писал после контракта с «Аль-Насром», с Мальдини и Массарой общаемся»

Стефано Пиоли вспомнил о своей работе в «Милане».

«Тео [Эрнандес] – хороший парень, в «Милане» не было ни одного дня, когда я не подбадривал бы его. В мире нет другого левого защитника, способного продвигать мяч так, как он.

Леау? Из-за критики теряется из виду парень, который на самом деле постоянно растет. Я абсолютно убежден, что он может стать сильнее.

Рейндерс забивает все свои голы. Я сказал ему в то время, когда подписывал его: «Тидж, я получу от тебя все голы, которые есть у тебя внутри».

Я остаюсь на связи с клубом. Ибрагимович написал мне, когда я подписал контракт с «Аль-Насром». С Мальдини и Массарой мы тоже общаемся. Я отлично работал с двумя честными и очень компетентными людьми.

Предложения в Италии после «Милана»? Они были, но после пребывания клубе мне казалось неправильным тренировать в Италии», – заявил главный тренер «Аль-Насра», ранее тренировавший «Милан», в интервью La Gazzetta dello Sport.