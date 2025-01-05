Пиоли о саудовской лиге: «3-4 команды могли бы бороться за ЛЧ в Серии А. 7-8 были бы конкурентоспособны»

Стефано Пиоли отметил высокий уровень чемпионата Саудовской Аравии.

«Оно [качество] лучше, чем я думал. Шесть или семь команд могли бы быть конкурентоспособны в Серии А, три-четыре – бороться за места в Лиге чемпионов.

Вначале в «Аль-Насре» я не сильно давил, затем мы понемногу стали привлекать игроков, которых хотели», – заявил главный тренер «Аль-Насра», ранее тренировавший «Милан», в интервью La Gazzetta dello Sport.

Пиоли о Роналду: «Легенда и перфекционист, много требует от себя и других. Не могу относиться к нему как к остальным, но он уважает роли. Он забьет 1000 голов»