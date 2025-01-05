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Суарес отговаривал от суицида залезшего на дерево человека в Уругвае. Мужчина спустился через 18 часов

Луис Суарес поучаствовал в спасении мужчины, желавшего совершить суицид.

Уругвайский нападающий «Интер Майами», который приехал на родину в отпуск, стал свидетелем чрезвычайного происшествия.

В городе Сьюдад-де-ла-Коста 49-летний мужчина забрался на шестиметровое дерево и требовал, чтобы ему дали увидеться с партнершей. Мужчина ночью позвонил в отдел по борьбе с домашним насилием, сообщил о своих намерениях, а затем избавился от своего мобильного телефона и залез на дерево, до которого было трудно добраться. У него не было еды или воды, но было несколько пачек сигарет.

El Observador пишет, что мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством. Он привязал к шее веревку.

Луис Суарес, узнавший о случившемся, подошел и попытался отговорить мужчину. На месте происшествия работали бригада неотложной психосоциальной помощи, прокуратура, представители Республиканской гвардии и сотрудники префектуры.

После 18 часов пребывания на вершине дерева мужчина согласился спуститься. Теперь он будет направлен на психиатрическую экспертизу.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Telenoche
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoЛуис Суарес
происшествия
психология
logoСборная Уругвая по футболу
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