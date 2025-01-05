Суарес отговаривал от суицида залезшего на дерево человека в Уругвае. Мужчина спустился через 18 часов
Уругвайский нападающий «Интер Майами», который приехал на родину в отпуск, стал свидетелем чрезвычайного происшествия.
В городе Сьюдад-де-ла-Коста 49-летний мужчина забрался на шестиметровое дерево и требовал, чтобы ему дали увидеться с партнершей. Мужчина ночью позвонил в отдел по борьбе с домашним насилием, сообщил о своих намерениях, а затем избавился от своего мобильного телефона и залез на дерево, до которого было трудно добраться. У него не было еды или воды, но было несколько пачек сигарет.
El Observador пишет, что мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством. Он привязал к шее веревку.
Луис Суарес, узнавший о случившемся, подошел и попытался отговорить мужчину. На месте происшествия работали бригада неотложной психосоциальной помощи, прокуратура, представители Республиканской гвардии и сотрудники префектуры.
После 18 часов пребывания на вершине дерева мужчина согласился спуститься. Теперь он будет направлен на психиатрическую экспертизу.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий