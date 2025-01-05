Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Панатинаикосом». Спортс’’ покажет матч в 21:30 мск с комментарием Лукомского
ПАОК встретится с «Панатинаикосом» в 17-м туре греческой Суперлиги.
Смотрите матч в прямом эфире на Спортсе’’ с комментарием Вадима Лукомского.
ПАОК идет на 2-м месте в чемпионате, «Панатинаикос» – на 3-м. В составе ПАОК россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, за «Панатинаикос» выступают Юрий Лодыгин и швед с русскими корнями Александр Еремеефф.
Чалов забил 3 мяча в 6 последних матчах за ПАОК.
Опубликовано: Sports
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