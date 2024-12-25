«Ахмат» выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров упавшего в Актау самолета. Борт направлялся из Баку в Грозный
«Ахмат» выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане.
«ФК «Ахмат» выражает соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, совершавшего рейс из Баку в Грозный и потерпевшего крушение в Актау.
Сообщается, что есть выжившие, находящиеся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении!» – говорится в сообщении грозненского клуба.
Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение около аэропорта города Актау, на западе Казахстана, сегодня утром. По данным Минтранса Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, в том числе 16 россиян. По последней информации, выжили 32 человека.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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