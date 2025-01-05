У Мбемо 17 очков за 2+1 с «Саутгемптоном». Это лучший результат полузащитника «Брентфорда» в сезоне
«Брентфорд» на выезде разгромил «Саутгемптон» в 20-м туре АПЛ (5:0).
Во 2-м тайме Бриан Мбемо забил 2 гола за 7 минут и отдал ассист на Кина Льюиса-Поттера на 90+2. За игру у полузащитника 17 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +3 за ассист, +1 за сухой матч). В фэнтези Мбемо выбрали 31,77% игроков, он 6-й по популярности в лиге.
17 фэнтези-очков – лучший результат Мбемо за 1 матч в сезоне. До этого лучшим показателем были 13 очков за игру с «Ипсвичем» в 9-м туре, тогда Бриан забил 2 мяча. В фэнтези АПЛ полузащитник – 3-й по очкам (133), больше набрали только Мохамед Салах (180) и Коул Палмер (141).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем