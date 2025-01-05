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Фэнтези
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У Мбемо 17 очков за 2+1 с «Саутгемптоном». Это лучший результат полузащитника «Брентфорда» в сезоне

«Брентфорд» на выезде разгромил «Саутгемптон» в 20-м туре АПЛ (5:0).

Во 2-м тайме Бриан Мбемо забил 2 гола за 7 минут и отдал ассист на Кина Льюиса-Поттера на 90+2. За игру у полузащитника 17 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +3 за ассист, +1 за сухой матч). В фэнтези Мбемо выбрали 31,77% игроков, он 6-й по популярности в лиге.

17 фэнтези-очков – лучший результат Мбемо за 1 матч в сезоне. До этого лучшим показателем были 13 очков за игру с «Ипсвичем» в 9-м туре, тогда Бриан забил 2 мяча. В фэнтези АПЛ полузащитник – 3-й по очкам (133), больше набрали только Мохамед Салах (180) и Коул Палмер (141).

👉 Моя команда в фэнтези АПЛ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
logoБрентфорд
logoСаутгемптон
logoпремьер-лига Англия
logoБриан Мбемо
logoФэнтези
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