Лингард ликвидирует свой бренд одежды JLingz из-за долгов в размере почти 300 тысяч фунтов
Джесси Лингард закрывает свой бренд одежды из-за долгов.
Как сообщает The Sun, экс-полузащитник «МЮ», который сейчас выступает за южнокорейский клуб «Сеул», инициировал добровольную ликвидацию своей компании JLingz Ltd.
Согласно последним данным, задолженность компании составляет 276 883 фунта. Бренд оставался убыточным с момента своего основания 6,5 лет назад.
Лингард подал заявку на регистрацию торговых марок, охватывающих одежду, обувь, головные уборы, а также его знаменитый жест празднования голов с символом JL, в 2018 году. В том же году первые продукты JLingz поступили в продажу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Sun
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