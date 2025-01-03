Лингард ликвидирует свой бренд одежды JLingz из-за долгов в размере почти 300 тысяч фунтов

Джесси Лингард закрывает свой бренд одежды из-за долгов.

Как сообщает The Sun, экс-полузащитник «МЮ », который сейчас выступает за южнокорейский клуб «Сеул », инициировал добровольную ликвидацию своей компании JLingz Ltd.

Согласно последним данным, задолженность компании составляет 276 883 фунта. Бренд оставался убыточным с момента своего основания 6,5 лет назад.

Лингард подал заявку на регистрацию торговых марок, охватывающих одежду, обувь, головные уборы, а также его знаменитый жест празднования голов с символом JL, в 2018 году. В том же году первые продукты JLingz поступили в продажу.