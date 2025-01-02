Кан и экс-президент «Марселя» Эйро могут купить «Бордо». Летом клуб понизили в классе из-за финансовых проблем

Оливер Кан и экс-президент «Марселя» Жак-Анри Эйро могут купить «Бордо».

Минувшим летом французский клуб был переведен из 3-го в 4-й дивизион Франции из-за финансовых проблем.

По информации Sud Ouest, в декабре Эйро обратился к владельцу клуба Жерару Лопесу за первоначальной информацией о текущей ситуации. Предприниматель и инвестор покинувший группу McCourt, владеющую «Марселем » в сентябре 2023 года, действовал от лица Оливера Кана .

Ранее экс-голкипер и генеральный директор «Баварии» рассказал в интервью Kicker о желании стать владельцем какого-нибудь клуба. Лопес, в свою очередь, никогда не скрывал, что ищет инвестора в «Бордо». Интерес Эйро и Кана заключается в том, чтобы взять под контроль в том числе руководство клубом.

В настоящее время клуб находится под конкурсным управлением. Для его возвращения необходимо достичь соглашения с нынешним владельцем о выкупе акций после пересмотра текущих долгов и с обязательством профинансировать план продолжения деятельности.

«Бордо» уволил 97 сотрудников, это почти весь штат. В клубе останется около 10 постоянных работников