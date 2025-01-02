«МЮ» при вылете из АПЛ может потерять контракт с adidas на 90 млн фунтов в год. Клуб идет 14-м в таблице, отрыв от зоны вылета – 7 очков

Adidas может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед» в случае вылета клуба из АПЛ.

По данным The Telegraph, согласно договору, есть и альтернативный вариант: при неучастии клуба в высшем дивизионе немецкая компания вправе сократить выплаты вдвое – с 90 млн фунтов в год до 45 млн.

В июле 2023 года «МЮ » и adidas продлили соглашение на 10 лет на 900 млн, по предыдущему контракту клуб получил 750 млн.

После 19 туров манкунианцы занимают в АПЛ 14-е место, отрыв от зоны вылета – 7 очков.