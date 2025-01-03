Амарал о российском футболе: «Многие хотят заработать на клубах, вмешиваются, высказываются, не только в «Спартаке». Это одна из причин моего ухода»

Томаш Амарал оценил условия работы в России.

– Что было самым сложным за 11 месяцев на должности спортивного директора «Спартака»?

– Многое [смеется]. Я пришел в клуб, где дела шли неважно, и поэтому произошли изменения. На мой взгляд, состав был плохо структурирован, и нужно было хладнокровно анализировать и принимать решения, чтобы сделать то, что мы считали лучшим для клуба, даже если многие могли это не понять или не одобрить.

Также был типичный для российского рынка контекст, который существует не только в «Спартаке». Многие люди вмешиваются, высказываются и хотят заработать на клубах.

– Можете рассказать об этом подробнее?

– Думаю, не имеет смысла углубляться в эту тему.

– Это тоже повлияло на ваше решение уйти?

– Да, это была одна из причин. Но есть кое-что, чем я горжусь. Пока я был там, я защищал клуб, тех, кто платит мне зарплату, и был честен с людьми в клубе, даже зная, что это не всем нравится. Потому что когда ты ломаешь своего рода систему, не все остаются довольны. Но мне все равно, довольны они или нет. Для меня всегда было важно уважать «Спартак», его историю, болельщиков и компанию, управляющую клубом – «Лукойл». И это я всегда делал, и они это знают. Поэтому между мной и людьми из клуба остались хорошие отношения, – сказал бывший спортивный директор «Спартака» в интервью Maisfutebol.

Амарал о Барко: «Его трансфер – чудо, это лучший игрок «Спартака» и РПЛ. Я провел две недели в Аргентине, чтобы убедить Эсекиеля и уговорить «Ривер Плейт» продать его»