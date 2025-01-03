Амарал о Барко: «Его трансфер – чудо, это лучший игрок «Спартака» и РПЛ. Я провел две недели в Аргентине, чтобы убедить Эсекиеля и уговорить «Ривер Плейт» продать его»

Томаш Амарал рассказал, как работал над трансфером Эсекиэля Барко в «Спартак».

– Одним из игроков, подписанных летом, стал Эсекиэль Барко, который выступал за молодежную сборную Аргентины. Это был трудный трансфер?

– Все они были сложными. С Барко мне пришлось лично лететь в Аргентину, где я провел около двух недель в Буэнос-Айресе, не только чтобы убедить самого игрока, но и чтобы вести переговоры и уговорить «Ривер Плейт» продать игрока, которого они также считали важным для своей команды.

Если позволите, подписание Барко можно считать настоящим чудом. Это лучший игрок «Спартака» и российского чемпионата. Благодаря своему таланту, преданности, характеру и личности он, безусловно, поможет клубу достичь более высоких целей.

– Почему вы говорите, что подписание Барко было чудом?

– Во-первых, потому что он уже играл в таком клубе, как «Ривер Плейт», который вместе с «Бокой» является одним из двух крупнейших клубов Аргентины. Во-вторых, у него уже была солидная зарплата, и он также получил предложения от других клубов, которые предлагали больше денег. Возможно, решающим фактором стала связь, которую мне удалось с ним наладить, и его желание играть за «Спартак» и поработать с тренером Станковичем, – сказал бывший спортивный директор «Спартака».

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