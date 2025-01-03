Денис Глушаков: «Россия – большая держава: она была, есть и будет. Мы вернемся и будем еще сильнее»

Денис Глушаков прокомментировал высказался о выступлениях сборной России.

– Есть ощущение, что сборная России в минувшем году была безразлична болельщикам больше всего за всю историю существования?

– С одной стороны, безразлична по результату, с другой – интересно было, что матчи проходили в Волгограде, где 40 тысяч зрителей собиралось.

Так что в этом плане не сказал бы, что безразлично. Интересно было посмотреть на игроков, которые дебютировали за сборную, обкатать их на этом уровне.

В следующем году, если допустят, то будут хорошие игры и спарринг-партнеры.

– Вам не кажется, что матч Россия – Бруней может быть интересен футболистам, экспертам, прессе, но не обычному болельщику?

– Если честно, я этот матч не смотрел. У меня тренировка или игра была.

Тем не менее РФС молодцы. Карпин правильно говорит, что нам в любом случае нужны очки, с кем-то надо играть. Мы же не враги себе.

Если бы были соперники, то договаривались бы и играли. А если нет, то что делать? Выход из положения только такой – приглашать такие сборные.

– При этом в РФС говорят, что есть много стран, которые выступают за наше возвращение.

– Конечно, Россия – большая держава: она была, есть и будет.

Россия должна играть. В любом случае, мы вернемся и будем еще сильнее, – сказал бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков.