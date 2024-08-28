Воспитанники «Бордо» возобновили карьеру, чтобы помочь вылетевшему клубу. Мавуба не играл 5 лет!

Новая жизнь.

«Бордо» рухнул в четвертый дивизион и потерял профессиональный статус. Известные воспитанники не бросили клуб: Поль Бесс и Рио Мавуба возобновили карьеру, чтобы сыграть на любительском уровне.

Мавуба работал в структуре «Бордо». А Бесс поиграл за родной клуб только в конце карьеры

Мавуба уже 40 лет, Бессу – 36. Они получили лицензии свободных агентов и уже тренируются, чтобы играть за «Бордо» в следующем сезоне. В сумме провели 633 матча в Лиге 1, теперь едут к любителям ради клуба.

Оба пришли бесплатно – важный фактор на любительском уровне. Сейчас в заявке на сезон Национальной лиги 2 зарегистрирован 21 футболист, в ближайшие дни добавится еще несколько.

Вопросы к форме ветеранов, конечно, есть: например, Мавуба закончил с футболом еще в 2019-м. Рио с семи лет играл за «Бордо»: сначала был в академии, где подружился с Матье Вальбуэна. Поддерживал его в самые тяжелые моменты: «Помню, как он плакал у меня на руках в туалете тренировочного центра. Он сказал, что для него в «Бордо» все закончено. Это был горький момент как для него, так и для меня. Ужасно смотреть, как страдает друг».

Мавуба прошел еще более сложное испытание: с 12 лет живет без родителей, они погибли. В 19 Рио пробился в основу «Бордо», в 23 уехал в «Вильярреал». В Ла Лиге не закрепился и перешел в «Лилль»: там задержался на девять лет. За «Бордо» провел 154 матча – блистал на старте карьеры.

С 2020-го Мавуба работал ассистентом главного тренера в «Бордо» B, был экспертом на французском ТВ, теперь вот неожиданно вернется на поле.

Бесс поступил в академию «Бордо» еще 12-летним мальчишкой. В начале сезона-2006/07 Поль подписал первый профессиональный контракт с клубом, но в юности так и не сыграл за основу. Бесс в итоге закрепился в Лиге 1 (в «Бресте» и «Ницце»), а в 2018-м вернулся в «Бордо»: сделал 2+2 за 42 матча – неплохой результат для защитника. Поля еще на полгода арендовал «Кан» – так и не вышло в полной мере сверкнуть за родной клуб.

В 2022-м Бесс завершил карьеру. Теперь будет заново пробиваться с самых низов.

«Бордо» долго не заявлял игроков. Президент до последнего верил, что клуб не будет любительским

«Бордо» пытался сохранить профессиональный статус, но финансовая комиссия Федерации футбола Франции не приняла апелляцию. Любительские клубы страдают, если процедура отклонения затягивается, но президент «Бордо» Жерар Лопес хотел остаться как можно выше в структуре французских лиг.

«Было бы гораздо лучше подать заявление о банкротстве и начать в Национальной лиге 3 (пятый дивизион – Спортс), – говорил в интервью Ouest-France человек, близкий к «Бордо». – Сегодня мы даже не знаем, будут ли у нас игроки для четвертой лиги, и мы остались без команд U-19 и U-17».

«Бордо» подал апелляцию и долго не заявлял игроков, сотрудники беспокоились. Президента клуба даже раскритиковал мэр Бордо Пьер Юрмик.

«Я был встревожен этим внезапным и единоличным решением президента клуба Жерара Лопеса. Оно подтверждает рискованный выбор руководства, при котором клуб за три года прошел от Лиги 1 до любительского уровня.

Отказ от профессионального статуса будет иметь катастрофические последствия. Прежде всего, исчезнет учебный центр. Это решение ускоряет падение клуба и оставляет в замешательстве сотрудников, игроков, в том числе молодых, а также преданных болельщиков. Были и будут возможны другие варианты спасения клуба.

Если у нынешнего руководства нет ресурсов, средств и возможностей бороться за выживание нашего клуба со 100-летней историй, то это должно повлечь за собой последствия», – считает мэр.

Команда собралась за несколько дней. Присоединились даже топ-воспитанники.

«Бордо» – жертва неумелых владельцев и пандемии

Клубом управляет Жерар Лопес, который пять лет (с 2016-го по 2020-й) владел «Лиллем»: получил его в долгах, создал еще больше проблем, но постепенно улучшил состояние и избавился от актива в хороший момент – «Лилль» сохранял задолженности, зато выиграл Лигу 1.

Летом 2021-го Лопес подхватил «Бордо»: клуб мог спуститься во второй дивизион из-за отсутствия финансовых гарантий на следующий сезон. Все из-за американских владельцев – инвестиционной компании King Street, они придумали гениальную схему: купить французский клуб незадолго до нового телевизионного контракта в лиге (договорились с «Бордо» в ноябре 2018-го). Бесили фанатов, меняя логотип и сухо отчитываясь о работе через соцсети. Никаких публичных заявлений.

Весной 2020-го началась пандемия, французский футбол пережил крах ТВ-контракта почти на миллиард евро. Американцы устранились, а во Франции прижилась идиома «клоуны с Кинг Стрит» – как раз про бестолковых инвесторов.

Лопес отсрочил падение клуба в Лигу 2 – это случилось только в 2022-м (финишировали последними в таблице). Но проблемы усугублялись: два года назад мы подробно писали о страданиях жирондинцев во всем. Вот главные пункты.

● «Бордо» разорвал контракт с букмекерской конторой Winamax, одним из главных спонсоров клуба (ежегодно приносил 1,5 млн евро), потому что твиттер компании постоянно шутил про клуб в соцсетях, обычно высмеивая именно качество футбола. Генеральный менеджер «Бордо» Тома Жакмье расстался с деньгами философски: «Фанаты клуба могут смеяться над нами после поражений. Спонсоры – нет».

● В начале 2022-го клуб собрал 21 положительный тест на коронавирус. В Кубке Франции «Бордо» отлетел 0:3 от «Бреста» – всего пять игроков в составе провели до этого хотя бы минуту в лиге. Команда надеялась на переносы в чемпионате, но прямо перед игрой с «Марселем» заболевшие резко вылечились, поэтому играли растренированным составом. Так что у «Бордо» не было ни переносов матчей, ни нормальной подготовки ко второй половине сезона.

● Из-за финансовых проблем «Бордо» долго не мог убрать главного тренера – швейцарца Владимира Петковича. Его уволили только в феврале после пяти поражений в шести матчах – Петкович потребовал 10 млн евро компенсации.

Пришедший из «Реймса» Давид Гийон ситуацию не улучшил.

● Менеджмент убрал в резерв Лорана Косьельни (был капитаном команды), Отавио, Поля Бесса, Сэмюэля Калу, Мехди Зеркана и Джоша Маджа. Главная причина – они просто не нужны клубу. Бесс и Косьельни после этого ушли из футбола.

И вот Поль возвращается в родной клуб – даже не обиделся из-за грубого расставания в 2022-м.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; girondins.com