«Бордо» уволил 97 сотрудников, это почти весь штат. В клубе останется около 10 постоянных работников

«Бордо» сократил почти весь штат сотрудников после понижения в классе.

Ранее французский клуб был переведен из 3-го в 4-й дивизион Франции из-за финансовых проблем.

На данный момент 97 человек получили уведомления о том, что останутся без работы, это почти весь коллектив клуба. Отмечается, что некоторых из них проработали в клубе почти всю жизнь.

Этот процесс был неизбежен в рамках юридических процедур. Численность персонала должна быть сокращена в соответствии с порядками 4-го дивизиона. По данным France Bleu Gironde, вскоре в качестве постоянных сотрудников останется около десяти человек.

Сейчас клубом разрабатывается новая организационная структура, которая будет состоять из генерального менеджера, финансового директора, административного директора, менеджера по маркетингу, билетам и коммуникациям, под чьей ответственностью будут находиться еще три человека: менеджер стадиона, менеджер по безопасности, менеджер по мероприятиям и стюард.