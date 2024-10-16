«Бордо» уволил 97 сотрудников, это почти весь штат. В клубе останется около 10 постоянных работников
Ранее французский клуб был переведен из 3-го в 4-й дивизион Франции из-за финансовых проблем.
На данный момент 97 человек получили уведомления о том, что останутся без работы, это почти весь коллектив клуба. Отмечается, что некоторых из них проработали в клубе почти всю жизнь.
Этот процесс был неизбежен в рамках юридических процедур. Численность персонала должна быть сокращена в соответствии с порядками 4-го дивизиона. По данным France Bleu Gironde, вскоре в качестве постоянных сотрудников останется около десяти человек.
Сейчас клубом разрабатывается новая организационная структура, которая будет состоять из генерального менеджера, финансового директора, административного директора, менеджера по маркетингу, билетам и коммуникациям, под чьей ответственностью будут находиться еще три человека: менеджер стадиона, менеджер по безопасности, менеджер по мероприятиям и стюард.
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