Защитник «Эстегляля» Резаян вызван в комитет по этике из-за объятий с болельщицей перед матчем чемпионата Ирана

Иранскому футболисту придется объяснить объятия с фанаткой.

Эпизод произошел перед матчем «Чадормалу» – «Эстегляль » в 14-м туре чемпионата Ирана (0:0). Одна из болельщиц подошла к автобусу гостей и обнялась с защитником Рамином Резаяном .

Как пишет Tasmin, футболист был вызван в комитет по этике и должен будет объяснить свои действия.