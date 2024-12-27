Защитник «Эстегляля» Резаян вызван в комитет по этике из-за объятий с болельщицей перед матчем чемпионата Ирана
Иранскому футболисту придется объяснить объятия с фанаткой.
Эпизод произошел перед матчем «Чадормалу» – «Эстегляль» в 14-м туре чемпионата Ирана (0:0). Одна из болельщиц подошла к автобусу гостей и обнялась с защитником Рамином Резаяном.
Как пишет Tasmin, футболист был вызван в комитет по этике и должен будет объяснить свои действия.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Tasmin
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