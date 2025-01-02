«Хоффенхайм» купил форварда «Лиона» Орбана за 9+3 млн евро

Гифт Орбан перешел из «Лиона» в «Хоффенхайм».

Немецкий клуб объявил о подписании 22-летнего нападающего. Стороны заключили долгосрочный контракт.

«Лион » сообщил , что сумма сделки составила 9 миллионов евро. Еще 3 млн евро могут быть выплачены в виде бонусов (1 млн – гарантированно). Также французы получат 7,5% от суммы перепродажи игрока.

В текущем сезоне Лиги 1 Орбан провел 3 матча и забил 2 гола. Статистику нигерийца можно найти здесь .

Фото: x.com/tsghoffenheim