«Хоффенхайм» купил форварда «Лиона» Орбана за 9+3 млн евро
Гифт Орбан перешел из «Лиона» в «Хоффенхайм».
Немецкий клуб объявил о подписании 22-летнего нападающего. Стороны заключили долгосрочный контракт.
«Лион» сообщил, что сумма сделки составила 9 миллионов евро. Еще 3 млн евро могут быть выплачены в виде бонусов (1 млн – гарантированно). Также французы получат 7,5% от суммы перепродажи игрока.
В текущем сезоне Лиги 1 Орбан провел 3 матча и забил 2 гола. Статистику нигерийца можно найти здесь.
Фото: x.com/tsghoffenheim
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Хоффенхайма»
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