Мостовой о вмешательстве в работу Амарала в «Спартаке»: «Это нормально – все пытаются что-то урвать, отломать кусочек. Но почему он говорит об этом, когда покинул клуб, а не когда работал?»
Ранее бывший спортивный директор клуба в интервью заявил: «Трудно работать, когда многие люди со стороны пытаются влиять на решения не для того, что лучше для клуба, а для того, что лучше для них самих».
«Конечно, поверить словам Амарала можно, в них нет ничего такого. Это вполне нормальная ситуация, потому что в футболе ничего не бывает гладко, тем более на таких должностях, как генеральный директор, спортивный директор, где крутятся трансферы, деньги и так далее. Все пытаются что‑то урвать, отломать кусочек себе.
Но вопрос в том, почему он говорит об этом, когда покинул «Спартак», а не когда работал в клубе?» – сказал экс-полузащитник красно-белых.
Амарал занимал должность спортивного директора «Спартака» с конца 2023 года. В ноябре клуб объявил об уходе португальца по обоюдному согласию сторон.
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