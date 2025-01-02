Мостовой о вмешательстве в работу Амарала в «Спартаке»: «Это нормально – все пытаются что-то урвать, отломать кусочек. Но почему он говорит об этом, когда покинул клуб, а не когда работал?»

Александр Мостовой отреагировал на слова Томаша Амарала о работе в «Спартаке».

Ранее бывший спортивный директор клуба в интервью заявил : «Трудно работать, когда многие люди со стороны пытаются влиять на решения не для того, что лучше для клуба, а для того, что лучше для них самих».

«Конечно, поверить словам Амарала можно, в них нет ничего такого. Это вполне нормальная ситуация, потому что в футболе ничего не бывает гладко, тем более на таких должностях, как генеральный директор, спортивный директор, где крутятся трансферы, деньги и так далее. Все пытаются что‑то урвать, отломать кусочек себе.

Но вопрос в том, почему он говорит об этом, когда покинул «Спартак», а не когда работал в клубе?» – сказал экс-полузащитник красно-белых.

Амарал занимал должность спортивного директора «Спартака» с конца 2023 года. В ноябре клуб объявил об уходе португальца по обоюдному согласию сторон.