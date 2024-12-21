Широков готов стать спортивным директором «Спартака»: «У меня есть образование, опыт, российский футбол я знаю чуть лучше, чем Амарал. Главное – ничего не ломать»
Роман Широков предложил себя на пост спортивного директора «Спартака».
– Кто должен стать спортивным директором «Спартака»?
– Я! Я готов. У меня есть образование, опыт, российский футбол я немного знаю, чуть лучше, чем Амарал.
– Что бы сделали на посту спортивного директора?
– Главное – ничего не ломать, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита».
Ранее Широков занимал аналогичную должность в «Химках» и московском «Динамо», а также работал генеральным директором «Леон Сатурна».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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