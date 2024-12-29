Агент Буффона о работе в штабе «Спартака»: «Сейчас его приезд невозможен. Но когда вся эта ситуация закончится, почему бы и нет»
Агент Джанлуиджи Буффона ответил, мог бы тот поработать в «Спартаке».
Сильвано Мартина, представляющий интересы экс-голкипера сборной Италии, ответил на вопрос, согласился бы тот войти в штаб Деяна Станковича Спартаке», если бы такое предложение поступило.
«На данный момент Буффон связан контрактом с Федерацией футбола Италии. К сожалению, в данный момент его приезд невозможен по многим причинам, вы и сами это знаете. Но когда вся эта ситуация закончится, почему бы и нет.
Все-таки именно в Москве Джанлуиджи провел свой первый матч за сборную», – заявил Мартина.
Джанлуиджи Буффон завершил игровую карьеру в 2023 году. В данный момент он занимает должность главы делегации сборной Италии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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