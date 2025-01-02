Де Йонг о контракте с «Барсой»: «Ушел бы, если бы чувствовал, что не могу внести вклад или команда не может конкурировать. Мое продление тема для газет, мне важно происходящее на поле»
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
«Люди думают, что я хочу остаться в «Барселоне» навсегда, потому что жизнь за пределами футбола здесь очень хороша, и это нормально, но все же не так важно, как то, что происходит на поле.
Если бы я чувствовал, что не могу внести достаточный вклад или команда не может конкурировать, я бы ушел.
Продление моего контракта – тема для здешних газет, но не для меня. Я хочу играть в футбол, а затем посмотрю, чего для меня хочет клуб, и тогда вместе с агентом и семьей решу, что я хочу делать», – сказал полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в интервью Voetbal International.
Де Йонг о «Барсе»: «Не представлял, что за 4 года выиграю только одну Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. Ожидал выиграть вдвое больше – разочарован»
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