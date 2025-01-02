Де Йонг о «Барсе»: «Не представлял, что за 4 года выиграю только 4 трофея. Ожидал выиграть вдвое больше – разочарован»

Френки де Йонг признался, что рассчитывал выиграть больше титулов в «Барселоне».

Нидерландский полузащитник перешел в каталонский клуб в 2019 году из «Аякса».

«Должен признаться: когда я подписывал контракт с «Барселоной», то не представлял, что за 4 года я выиграю только 1 чемпионат, 1 Кубок Испании и 1 Суперкубок Испании .

Я ожидал выиграть как минимум вдвое больше, поэтому разочарован. Но некоторые вещи невозможно предсказать», – сказал Френки де Йонг в интервью Voetbal International.