Де Йонг о «Барсе»: «Не представлял, что за 4 года выиграю только 4 трофея. Ожидал выиграть вдвое больше – разочарован»
Френки де Йонг признался, что рассчитывал выиграть больше титулов в «Барселоне».
Нидерландский полузащитник перешел в каталонский клуб в 2019 году из «Аякса».
«Должен признаться: когда я подписывал контракт с «Барселоной», то не представлял, что за 4 года я выиграю только 1 чемпионат, 1 Кубок Испании и 1 Суперкубок Испании.
Я ожидал выиграть как минимум вдвое больше, поэтому разочарован. Но некоторые вещи невозможно предсказать», – сказал Френки де Йонг в интервью Voetbal International.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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