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  • Консейсау перед «Ювентусом»: «В таком большом клубе, как «Милан», важны результаты – к ним и будем стремиться. Было не так много времени, но мы донесли то, что нужно»
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Консейсау перед «Ювентусом»: «В таком большом клубе, как «Милан», важны результаты – к ним и будем стремиться. Было не так много времени, но мы донесли то, что нужно»

Сержиу Консейсау дал комментарий перед матчем против «Ювентусом».

«Милан» встретится с туринским клубом в полуфинальном матче Суперкубка Италии. Игра пройдет 3 января. Для португальца этот матч станет первым во главе миланской команды.

«Я пришел в команду, которая стремится учиться и хочет понять, чего требует тренер. Это очень важно.

На мой взгляд, это основа качественной работы. У нас было не так много времени на работу, но мы эффективно донесли то, что нужно.

Если бы вы спросили меня, хотел бы я больше времени на подготовку и чтобы все игроки были доступны, я бы ответил «да».

Но я знал об этом с самого начала, и не должно быть никаких оправданий. Мы должны выйти на матч с «Ювентусом» с высоко поднятой головой.

Слова мало что значат. В таких больших клубах, как этот, важны результаты, и именно к ним мы будем стремиться, начиная с завтрашнего дня.

Я не хочу ограничивать таланты, но нам нужно слаженно работать как команда. Только так футбол может быть успешным», – сказал главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football Italia
logoСержиу Консейсау
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoСуперкубок Италии
logoМилан
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