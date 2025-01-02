Консейсау перед «Ювентусом»: «В таком большом клубе, как «Милан», важны результаты – к ним и будем стремиться. Было не так много времени, но мы донесли то, что нужно»
«Милан» встретится с туринским клубом в полуфинальном матче Суперкубка Италии. Игра пройдет 3 января. Для португальца этот матч станет первым во главе миланской команды.
«Я пришел в команду, которая стремится учиться и хочет понять, чего требует тренер. Это очень важно.
На мой взгляд, это основа качественной работы. У нас было не так много времени на работу, но мы эффективно донесли то, что нужно.
Если бы вы спросили меня, хотел бы я больше времени на подготовку и чтобы все игроки были доступны, я бы ответил «да».
Но я знал об этом с самого начала, и не должно быть никаких оправданий. Мы должны выйти на матч с «Ювентусом» с высоко поднятой головой.
Слова мало что значат. В таких больших клубах, как этот, важны результаты, и именно к ним мы будем стремиться, начиная с завтрашнего дня.
Я не хочу ограничивать таланты, но нам нужно слаженно работать как команда. Только так футбол может быть успешным», – сказал главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау.
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