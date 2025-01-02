«Барса» получит 50% от суммы трансфера в случае перехода защитника «Лас-Пальмаса» Мармоля в «Рому»

«Барса» получит 50% от суммы трансфера в случае перехода Мики Мармоля.

Каталонский клуб владеет половиной прав на 22-летнего центрального защитника «Лас-Пальмаса », за которого «Рома » готова предложить 7 млн евро, сообщает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отступные за испанца составляют 10 млн, контракт с «Лас-Пальмасом» рассчитан до 30 июня 2026 года. «Рома» намерена приобрести Мармоля зимой и оставить его на Канарских островах до конца сезона.