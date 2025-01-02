Чонтофальски о работе тренером: «Футбол помог вернуться к жизни. После смерти сына в течение 2-3 месяцев не знал, как жить»

Камил Чонтофальски рассказал о решении стать тренером.

– В интервью несколько лет назад вы говорили, что не видите себя тренером, но сейчас уже шесть лет работаете с вратарями. Как пришли к тренерству?

– Честно, не хотел тренировать, но судьба так сложилась. После трагедии с моим ребенком (сын Камила утонул в бассейне – прим. ред.) мне позвонил один тренер и сказал, что хочет видеть меня в своей команде. После смерти сына я в течение двух-трех месяцев не знал, как жить. Нужно было как-то себя отвлечь, и я попробовал себя в новой роли. Оказалось, что мне нравится тренировать. Да и по футболу я соскучился.

Футбол очень помог вернуться к жизни. После завершения карьеры я почти четыре года ничем не занимался. Пробовал себя в продаже недвижимости, но больше, чем в футболе, я ни в чем не разбираюсь, – сказал экс-вратарь «Зенита ».