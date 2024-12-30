Президент «Атлетико»: «Гризманн входит в топ-5 лучших игроков Европы. Для нас он источник гордости»

Президент «Атлетико» назвал Антуана Гризманна одним из 5 лучших игроков в Европе.

- Этот сезон может стать последним для Гризманна в клубе. Не думали о том, чтобы предложить ему остаться в «Атлетико»?

– Не знаю, какой сезон для Гризманна будет последним, и даже какой – для меня… Единственное, могу сказать, что Гризманн крайне важный игрок для «Атлетико».

- По мне, он один из лучших игроков в истории клуба, согласны? Вы же видели многих футболистов в разное время…

– Гризманн не только очень важный игрок для «Атлетико», но и в масштабе всей Европы. На мой взгляд, он среди пяти лучших футболистов континента. Он великолепный игрок и болеет за «Атлетико» всем сердцем, желает клубу только добра, а команде – побед. Для нас он источник гордости, и мы довольны, что такой футболист, как Гризманн, хочет играть за нас, – сказал Энрике Сересо .

Контракт 33-летнего француза с «Атлетико» рассчитан до июня 2026 года.

В 18 матчах сезона Ла Лиги на счету Гризманна 7 голов и 4 ассиста.