«Краснодар» готов отпустить Тормену зимой. Защитник интересен «Трабзонспору»

«Краснодар» готов отпустить Витора Тормену.

Ранее сообщалось , что «Трабзонспор » предложил 3 миллиона евро за бразильского защитника.

По информации «РБ Спорт», руководство «быков» не против отпустить игрока зимой, если условия сделки устроят клуб. Сам игрок согласен рассмотреть вариант с переходом в турецкую команду.

Тормена выступает за «Краснодар » с сезона-2023/24. В текущем розыгрыше Мир РПЛ он провел 18 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь .