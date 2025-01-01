«Краснодар» готов отпустить Тормену зимой. Защитник интересен «Трабзонспору»
«Краснодар» готов отпустить Витора Тормену.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» предложил 3 миллиона евро за бразильского защитника.
По информации «РБ Спорт», руководство «быков» не против отпустить игрока зимой, если условия сделки устроят клуб. Сам игрок согласен рассмотреть вариант с переходом в турецкую команду.
Тормена выступает за «Краснодар» с сезона-2023/24. В текущем розыгрыше Мир РПЛ он провел 18 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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