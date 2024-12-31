Роналду поздравил мать с 70-летием: «Спасибо за безусловную поддержку и вдохновение! Люблю тебя»
Криштиану Роналду поздравил мать с днем рождения.
Сегодня Марии Долореш душ Сантуш Авейру исполнилось 70 лет.
«С днем рождения, мама! Спасибо за безусловную поддержку и за то, что вдохновляешь меня каждый день! Люблю тебя», – написал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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