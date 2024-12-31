22 очка в 19 матчах – новый антирекорд «МЮ» по итогам половины сезона АПЛ
22 очка в 19 матчах – новый антирекорд «МЮ» по итогам половины сезона АПЛ.
Команда под руководством Рубена Аморима проиграла «Ньюкаслу» в 19-м туре АПЛ.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» завершил 2024-й год на 14-м месте в таблице с 22 очками в 19 играх.
Это худший результат клуба по числу набранных очков за половину чемпионата в рамках Премьер-лиги (с сезона-1992/93).
Ранее антирекордным был сезон-2019/20 (28 очков в 19 играх), по итогам которого команда финишировала на третьем месте с 66 очками в 38 играх.
«МЮ» в семи очках от зоны вылета. У Аморима 4 поражения подряд – а впереди «Ливерпуль» и «Арсенал»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: BBC
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