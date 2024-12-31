22 очка в 19 матчах – новый антирекорд «МЮ» по итогам половины сезона АПЛ.

Команда под руководством Рубена Аморима проиграла «Ньюкаслу » в 19-м туре АПЛ .

Таким образом, «Манчестер Юнайтед » завершил 2024-й год на 14-м месте в таблице с 22 очками в 19 играх.

Это худший результат клуба по числу набранных очков за половину чемпионата в рамках Премьер-лиги (с сезона-1992/93).

Ранее антирекордным был сезон-2019/20 (28 очков в 19 играх), по итогам которого команда финишировала на третьем месте с 66 очками в 38 играх.

«МЮ» в семи очках от зоны вылета. У Аморима 4 поражения подряд – а впереди «Ливерпуль» и «Арсенал»