8

22 очка в 19 матчах – новый антирекорд «МЮ» по итогам половины сезона АПЛ

22 очка в 19 матчах – новый антирекорд «МЮ» по итогам половины сезона АПЛ.

Команда под руководством Рубена Аморима проиграла «Ньюкаслу» в 19-м туре АПЛ

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» завершил 2024-й год на 14-м месте в таблице с 22 очками в 19 играх. 

Это худший результат клуба по числу набранных очков за половину чемпионата в рамках Премьер-лиги (с сезона-1992/93). 

Ранее антирекордным был сезон-2019/20 (28 очков в 19 играх), по итогам которого команда финишировала на третьем месте с 66 очками в 38 играх. 

«МЮ» в семи очках от зоны вылета. У Аморима 4 поражения подряд – а впереди «Ливерпуль» и «Арсенал»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: BBC
рекорды
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoЭрик тен Хаг
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
50 вопросов, чтобы вспомнить уходящий 2024 год
13 минут назадСпецпроект
Кошмар «МЮ» продолжается, сенсационное поражение «Челси», «Барселоне» опять отказали в регистрации Ольмо, Месси может стать «Королем Америки», 220 млн человек смотрели матчи «России 25» и другие новости
8сегодня, 06:10
Саутгейт посвящен в рыцари. Экс-тренер сборной Англии дважды выводил команду в финал Евро
41сегодня, 05:15
«МЮ» впервые за 35 лет завершил календарный год ниже 7-й строчки в таблице чемпионата Англии. Команда идет на 14-м месте, в 1989-м было 15-е
23сегодня, 04:30
Аморим о 0:2: «Ньюкасл» был лучше, контролировал игру и все делал как команда. После первого гола было трудно вернуться в игру»
91вчера, 23:04
Мареска после 0:2 от «Ипсвича»: «Странная игра – «Челси» создавал моменты и мог забить много голов. Никто не ожидал, что мы завершим первую часть сезона на нашем нынешнем месте»
34вчера, 22:42
«МЮ» закончил год в 7 очках от зоны вылета и с 23-очковым отставанием от лидера АПЛ
75вчера, 22:33
«МЮ» проиграл 6 матчей за месяц впервые с сентября 1930-го
28вчера, 22:24
Аморим проиграл 5 из 8 первых матчей во главе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Это худший результат за 103 года
77вчера, 22:17
«МЮ» пропустил 18 голов за месяц впервые с марта 1964 года
34вчера, 22:14
Ко всем новостям
Последние новости
Уоткинс набрал 10 фэнтези-очков за гол и ассист с «Брайтоном». Он лучший в «Вилле» по обоим показателям
19 минут назадФэнтези
Агент Сафонов о возможном закрытии «Сахалина»: «Многое зависит от губернатора. Какое-то молчание ягнят. Болельщики же голосуют на выборах?! Значит, их все устраивает»
643 минуты назад
«Ростов» опроверг сообщение о переговорах с «Краснодаром» по трансферу Осипенко
2сегодня, 05:30
Зиркзе получил худшую оценку за матч с «Ньюкаслом» – 1 из 10 от MEN. Форвард «МЮ» был заменен на 33-й минуте, вышедшему вместо него Майну дали 7 баллов
7сегодня, 04:55
«Оренбург» оставит Слишковича на посту главного тренера и будет искать новичков-россиян (Metaratings)
11сегодня, 04:45
Делап набрал 10 фэнтези-очков с «Челси». Нападающий «Ипсвича» заработал и реализовал пенальти, а также сделал ассист
1вчера, 22:18Фэнтези
Чемпионат Италии. «Комо» победил «Лечче», «Болонья» проиграла «Вероне»
167вчера, 21:45
Винисиус посидел в кабине тренажера для пилотов. Камавинга выложил видео: «Пристегните ремни безопасности, вы летите с капитаном Вини»
20вчера, 19:15Фото
Антони Лопеш бесплатно перешел в «Нант». Контракт экс-вратаря «Лиона» – по схеме «0,5+2»
5вчера, 19:05Фото
«Унион» возглавил экс-тренер «Кельна» Баумгарт. Клуб идет 12-м в Бундеслиге
2вчера, 17:07
Рекомендуем