«Оренбург» оставит Слишковича на посту главного тренера и будет искать новичков-россиян (Metaratings)

«Оренбург» оставит Владимира Слишковича и будет искать новичков-россиян.

Новое руководство «Оренбурга» приняло решение оставить Владимира Слишковича на посту главного тренера.

После 18 туров команда занимает последнее место в Мир РПЛ с 8 очками. Под руководством боснийского специалиста она не выиграла ни одного матча.

По данным Metaratings, во время зимнего трансферного окна клуб может покинуть аргентинский защитник Матиас Перес , у которого есть предложения из-за рубежа.

В списке трансферных целей «Оренбурга » – опорник, забивной форвард и центральный защитник. Новичков будут искать преимущественно среди опытных российских игроков.