«Оренбург» оставит Слишковича на посту главного тренера и будет искать новичков-россиян (Metaratings)
«Оренбург» оставит Владимира Слишковича и будет искать новичков-россиян.
Новое руководство «Оренбурга» приняло решение оставить Владимира Слишковича на посту главного тренера.
После 18 туров команда занимает последнее место в Мир РПЛ с 8 очками. Под руководством боснийского специалиста она не выиграла ни одного матча.
По данным Metaratings, во время зимнего трансферного окна клуб может покинуть аргентинский защитник Матиас Перес, у которого есть предложения из-за рубежа.
В списке трансферных целей «Оренбурга» – опорник, забивной форвард и центральный защитник. Новичков будут искать преимущественно среди опытных российских игроков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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