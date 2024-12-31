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Фэнтези
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Делап набрал 10 фэнтези-очков с «Челси». Нападающий «Ипсвича» заработал и реализовал пенальти, а также сделал ассист

«Ипсвич» дома обыграл «Челси» в 19-м туре АПЛ (2:0).

В 1-м тайме Лиэм Делап реализовал пенальти, который сам заработал, а во 2-м тайме отдал ассист на Омари Хатчинсона. У Дедапа 10 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе: +2 за игру, +4 за гол, +3 за ассист, +2 за заработанный пенальти, -1 за желтую карточку. На тур его выбрали 182 игрока (1,31%).

Делап забил впервые за 7 туров АПЛ, а всего у него 7 голов и 2 ассиста.

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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
logoИпсвич
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoФэнтези
logoЛиэм Делап
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