«Милан» обращался к Сарри до назначения Консейсау. Экс-тренер «Лацио» отказал (Альфредо Педулла)

«Милан» хотел назначить Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.

Итальянский клуб возглавил Сержиу Консейсау , заменивший на этом посту Паулу Фонсеку.

При этом руководством «Милана » в первую очередь обратилось к Маурицио Сарри , об этом сообщил журналист Альфредо Педулла, с которым дружит специалист.

Сарри, который прежде работал в «Лацио», отказался от этого предложения.

На данный момент «Милан» находится на восьмой позиции в таблице Серии А.

«Милан» уволил Фонсеку – заслуженно?