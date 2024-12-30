«Милан» обращался к Сарри до назначения Консейсау. Экс-тренер «Лацио» отказал (Альфредо Педулла)
«Милан» хотел назначить Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.
Итальянский клуб возглавил Сержиу Консейсау, заменивший на этом посту Паулу Фонсеку.
При этом руководством «Милана» в первую очередь обратилось к Маурицио Сарри, об этом сообщил журналист Альфредо Педулла, с которым дружит специалист.
Сарри, который прежде работал в «Лацио», отказался от этого предложения.
На данный момент «Милан» находится на восьмой позиции в таблице Серии А.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
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