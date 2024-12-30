Умер экс-форвард «Барсы» Сотиль. Он стал чемпионом Испании в 1974-м и играл с Кройффом
Экс-игрок «Барселоны» Уго Сотиль скончался после продолжительной болезни.
Бывшему футболисту, игравшему на позициях нападающего и хавбека, было 75 лет.
Он выступал за «блауграну» с 1973 по 1976 год, играя вместе с Йоханом Кройффом. Сотиль вернулся на родину в Перу в 1976 году после того, как «Барселона» подписала Йохана Нескенса, а также из-за проблем с получением гражданства Испании.
Со сборной Перу футболист выиграл Кубок Америки в 1975 году. С «Барселоной» стал чемпионом Испании в 1974-м.
Недавно Сотиль был в Барселоне на мероприятиях, посвященных 125-летию клуба. Там он передвигался в инвалидной коляске.
«Барселона» выразила соболезнования семье и друзьям Уго в социальных сетях.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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