Аит-Нури набрал 7 фэнтези-очков с «Тоттенхэмом». У защитника 2 ассиста

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в 19-м туре АПЛ (2:2).

Оба гола «Вулверхэмптона» были забиты с передач Раяна Аита-Нури. За матч у него 7 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе : +2 за игру, +6 за ассисты, -1 за пропущенные мячи. В фэнтези АПЛ защитника выбрали 3,67% игроков.

В 18 матчах у Раяна Аита-Нури 5 ассистов, он – лучший ассистент «Вулверхэмптона». Также у защитника 3 гола.

👉 Моя команда в фэнтези АПЛ