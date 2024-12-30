Аит-Нури набрал 7 фэнтези-очков с «Тоттенхэмом». У защитника 2 ассиста
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в 19-м туре АПЛ (2:2).
Оба гола «Вулверхэмптона» были забиты с передач Раяна Аита-Нури. За матч у него 7 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе: +2 за игру, +6 за ассисты, -1 за пропущенные мячи. В фэнтези АПЛ защитника выбрали 3,67% игроков.
В 18 матчах у Раяна Аита-Нури 5 ассистов, он – лучший ассистент «Вулверхэмптона». Также у защитника 3 гола.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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