«Плимут» Руни не побеждает 9 матчей и идет последним в Чемпионшипе. Уэйн допускает увольнение: «Нужно рассмотреть все варианты»

«Плимут» Уэйна Руни испытывает большие трудности в Чемпионшипе.

Команда под руководством экс-форварда «МЮ » проиграла «Оксфорд Юнайтед » (0:2) в 24-м туре.

Серия без побед «Плимута » насчитывает уже 9 матчей – 6 поражений и 3 ничьих. Последняя победа была 5 ноября – над «Портсмутом» (1:0).

Команда идет на последнем месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

После поражения от «Оксфорда» Руни задали вопрос о том, рассматривает ли он возможность ухода с поста главного тренера «Плимута».

«Я думаю, нужно рассмотреть все возможные варианты. Думаю, это нормально при таких результатах, которые мы показываем. Нужно понять, можем ли мы изменить ситуацию, есть ли у нас игроки, которые способны это сделать, могу ли я сам это изменить, могут ли тренеры что-то изменить. Это те вещи, которые нам действительно нужно обдумать.

Я понимаю это, я знаю, что они [болельщики] чувствуют. Я сам был в такой ситуации, когда был молод. Я был на их месте как фанат, и ты хочешь видеть, как твоя команда побеждает, как она бежит, как она борется. Когда ты проигрываешь игры, как мы, это вызывает разочарование. Я понимаю это, не принимаю на свой счет. Думаю, мы все пытаемся сделать правильные вещи, чтобы помочь нам выигрывать матчи. К сожалению, это пока не удается».

Руни также спросили, боится ли он, что клуб может принять решение расстаться с ним.

«Это вопрос к руководству. Я понимаю, как работает футбол. Все, что я могу, это продолжать работать как можно усерднее. Конечно, это сложно, но это часть игры. Это разочаровывает. Мы знаем, что делаем, и работа, которую мы выполняем, хорошая. Я уже задавал себе вопрос, нужно ли нам что-то менять в подготовке к играм. К сожалению, мы не получаем результатов.

Что касается меня, я не из тех, кто испытывает эйфорию после победы или впадает в депрессию после поражения. Я стараюсь сохранять баланс. Это больно. Это неприятно, это разочаровывает, но мы должны продолжать пытаться. Когда ты находишься в таком положении в таблице, это больно. Мы хотим выбраться из него», – сказал Руни .