Грилиш не забил ни одного гола за «Сити» в 2024-м. Англичанин провел 32 игры
Джек Грилиш не смог отличиться за «Ман Сити» в 2024 году.
Сегодня «горожане» провели свой последний матч в календарном году – обыграли «Лестер» (2:0) в 19-м туре АПЛ. Отличились Савио и Эрлинг Холанд, Грилиш остался на скамейке запасных.
Англичанин не забил ни одного мяча за «Сити» в уходящем году. Грилиш провел за клуб 32 игры во всех турнирах.
В последний раз полузащитнику удавалось поразить ворота соперника 16 декабря 2023 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TNT
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