У «Ливерпуля» Слота 23 победы в 27 матчах во всех турнирах и 12 сухих игр, общий счет – 68:22. Команда лидирует в АПЛ и ЛЧ
У «Ливерпуля» лишь одно поражение в текущем сезоне.
Команда Арне Слота разгромила «Вест Хэм» (5:0) на выезде в 19-м туре АПЛ.
Нидерландский специалист возглавил мерсисайдцев в межсезонье. Команда под его руководством одержала 23 победы во всех турнирах, трижды сыграла вничью и один раз проиграла.
В общей сложности «Ливерпуль» забил 68 голов и пропустил 22 мяча. 12 матчей из 27 были сыграны на ноль.
«Ливерпуль» лидирует в таблицах чемпионата Англии и Лиги чемпионов. Кроме того, «красные» вышли в полуфинал Кубка английской лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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