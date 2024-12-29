У «Ливерпуля» Слота 23 победы в 27 матчах во всех турнирах и 12 сухих игр, общий счет – 68:22. Команда лидирует в АПЛ и ЛЧ

У «Ливерпуля» лишь одно поражение в текущем сезоне.

Команда Арне Слота разгромила «Вест Хэм » (5:0) на выезде в 19-м туре АПЛ .

Нидерландский специалист возглавил мерсисайдцев в межсезонье. Команда под его руководством одержала 23 победы во всех турнирах, трижды сыграла вничью и один раз проиграла.

В общей сложности «Ливерпуль» забил 68 голов и пропустил 22 мяча. 12 матчей из 27 были сыграны на ноль.

«Ливерпуль » лидирует в таблицах чемпионата Англии и Лиги чемпионов. Кроме того, «красные» вышли в полуфинал Кубка английской лиги.