Дель Пьеро о ничьих «Юве»: «Болельщики немного встревожены, ожидания всегда высоки – это говорит история клуба. Все хотят видеть улучшения»

Алессандро Дель Пьеро прокомментировал результаты «Ювентуса» при Тиаго Мотте.

Туринский клуб остается единственным, кто еще не проигрывал в текущем сезоне Серии А. У «Юве» 10 ничьих и только 8 побед, команда идет шестой в таблице.

«Ожидания всегда высоки – это говорит история клуба. С Тиаго произошло много значительных изменений: появилось много новых игроков, сменились некоторые руководители. Постоянно показывать хороший результат непросто. Конечно, ожидания всегда высоки, и все хотят видеть больше улучшений.

Все эти ничьи немного встревожили болельщиков, но, возможно, последняя победа стала началом положительной тенденции. Они должны доказать это на поле», – сказал бывший нападающий «Ювентуса ».