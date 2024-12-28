Фабио Капелло высказался о старте карьеры Килиана Мбаппе в «Реале».

Французский нападающий отметился 10 голами и 2 ассистами в 16 матчах Ла Лиги .

«Адаптироваться к такой великой команде, как «Мадрид », непросто. Я видел игроков международного уровня, которые приходили туда и испытывали страх», – сказал бывший тренер мадридской команды на красной дорожке Globe Soccer Awards.