Капелло о Мбаппе в «Реале»: «Адаптироваться к такой великой команде непросто. Я видел, как новички там испытывали страх»
Фабио Капелло высказался о старте карьеры Килиана Мбаппе в «Реале».
Французский нападающий отметился 10 голами и 2 ассистами в 16 матчах Ла Лиги.
«Адаптироваться к такой великой команде, как «Мадрид», непросто. Я видел игроков международного уровня, которые приходили туда и испытывали страх», – сказал бывший тренер мадридской команды на красной дорожке Globe Soccer Awards.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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