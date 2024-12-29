Экс-защитник «Милана» Уэст заявил, что был сильнее Мальдини и Костакурты, но тренер Дзаккерони его не ставил. Алессандро ответил: «Чем Костакурта, может, и сильнее, но Мальдини...»
Алессандро Костакурта ответил Тарибо Уэсту на слова о нем и Паоло Мальдини.
Бывший защитник «Милана», а ныне религиозный пастор Тарибо Уэст, в одном из интервью несколько лет назад заявил:
«Я был сильнее Паоло Мальдини и Алессандро Костакурты, но тренер [Альберто Дзаккерони] всегда делал ставку на этих двух. Интересно, почему. Когда меня поставили в стартовый состав из-за травмы Мальдини, я сыграл хорошо и даже удостоился похвалы, но кто-то остался недоволен, и в итоге меня снова отправили в запас».
В последние дни это интервью завирусилось в сети, и Костакурта, ныне комментатор на Sky, решил ответить бывшему партнеру по «Милану» в соцсетях.
«Дорогой Тарибо, чем Костакурта, возможно, и сильнее, но Мальдини...» – написал Костакурта.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
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