Экс-защитник «Милана» Уэст заявил, что был сильнее Мальдини и Костакурты, но тренер Дзаккерони его не ставил. Алессандро ответил: «Чем Костакурта, может, и сильнее, но Мальдини...»

Алессандро Костакурта ответил Тарибо Уэсту на слова о нем и Паоло Мальдини.

Бывший защитник «Милана», а ныне религиозный пастор Тарибо Уэст, в одном из интервью несколько лет назад заявил:

«Я был сильнее Паоло Мальдини и Алессандро Костакурты, но тренер [Альберто Дзаккерони] всегда делал ставку на этих двух. Интересно, почему. Когда меня поставили в стартовый состав из-за травмы Мальдини, я сыграл хорошо и даже удостоился похвалы, но кто-то остался недоволен, и в итоге меня снова отправили в запас».

В последние дни это интервью завирусилось в сети, и Костакурта, ныне комментатор на Sky, решил ответить бывшему партнеру по «Милану» в соцсетях.

«Дорогой Тарибо, чем Костакурта, возможно, и сильнее, но Мальдини...» – написал Костакурта.