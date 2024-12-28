«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 87,8%. Шансы «Арсенала» – 10,7%, «Ман Сити» – 0,2% (Opta)
«Ливерпуль» остается главным фаворитом АПЛ, показал суперкомпьютер.
Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка после 17 игр и опережая идущий вторым «Арсенал» на 6 баллов при матче в запасе.
Суперкомпьютер Opta Sports подсчитал, что «красные» станут чемпионами Англии с вероятностью 87,8%. Шансы «Арсенала» оценены в 10,7%, «Челси» – 1,3%, «Манчестер Сити» – 0,2%.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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