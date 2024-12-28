Сака перенес операцию на задней поверхности бедра, сообщил Артета: «Думаю, его восстановление займет больше двух месяцев»

Букайо Сака перенес операцию и может пропустить больше двух месяцев.

Напомним, вингер «Арсенала » не смог продолжить встречу 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1) и был заменен на 24-й минуте из-за мышечного повреждения.

Главный тренер лондонской команды Микель Артета подтвердил, что футболист перенес операцию на задней поверхности бедра.

«Он прошел процедуру, все хорошо. Но, к сожалению, он выбыл на много-много недель.

Я думаю, [его восстановление] займет больше двух месяцев. Это зависит от того, как начнет заживать рубцовая ткань», – сказал Артета.