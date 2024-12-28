Сака перенес операцию на задней поверхности бедра, сообщил Артета: «Думаю, его восстановление займет больше двух месяцев»
Букайо Сака перенес операцию и может пропустить больше двух месяцев.
Напомним, вингер «Арсенала» не смог продолжить встречу 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1) и был заменен на 24-й минуте из-за мышечного повреждения.
Главный тренер лондонской команды Микель Артета подтвердил, что футболист перенес операцию на задней поверхности бедра.
«Он прошел процедуру, все хорошо. Но, к сожалению, он выбыл на много-много недель.
Я думаю, [его восстановление] займет больше двух месяцев. Это зависит от того, как начнет заживать рубцовая ткань», – сказал Артета.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джеймса Олли
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